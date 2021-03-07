الديهي: "السيسي" وضع صحة المصريين نصب أعين الحكومة



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي وضع صحة المواطنين نصب أعين الحكومة المصرية من خلال العديد من المبادرات الرئاسية الصحية والتي تعكس اهتمام الرئيس والدولة بصحة المصريين.



وتابع، أن السيسي وجه بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، ومضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري.



وأكد، أن مشروع الريف المصري سيغير شكل مصر، ويمهد لحياة مختلفة للمواطن، ويغير حياة 50 مليون مواطن في الريف، مناشدًا أهالي القرى بالحفاظ على ما تقوم به الدولة من انجازات.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية تعمل على دعم فكرة "حياة كريمة" للمواطن، والتي تحولت من فكرة لبرنامج، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع مجموعة وزارية لمتابعة ومراجعة والتأكيد على مشروع تطوير الريف المصري المنبثق من فكرة حياة كريمة الأهم في تاريخ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.