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حارس سيراميكا كليوباترا يغيب عن مران الفريق قبل مواجهة الزمالك

الأحد 07/مارس/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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غاب محمود شكري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن مران فريقه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة نادي الزمالك.

 

وأكد الدكتور فريد رئيس الجهاز الطبي للنادي، أن محمود شكري يعاني من آلام في الركبة، وخاض اليوم تدريبات العلاج الطبيعي، والتدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي.

 

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن الحارس يخوض تدريبات بكل قوة، من أجل تجهيزه للقاء الزمالك المقبل في الدوري.

 

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الحادي عشر من مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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