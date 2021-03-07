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محلية القرنة بالأقصر تشن حملة نظافة مكبرة.. وتزيل بناء مخالف
الأحد 07/مارس/2021 - 09:21 م
طاهر الحساني
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تواصل سلطات رئاسة مركز ومدينة القرنة، بقيادة العميد علاء عبد الجابر، رئيس المركز، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومي، لرصد اى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر المرور اليومي عن رصد بناء مخالف بالطوب الأبيض علي طريق الأقصر - قنا الزراعي بمساحة 220متر بقرية الاقالتة وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك في حملة الإزالة كلا من رئيس القرية، بالتنسيق مع الادارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس المدينة على أعمال النظافة بالمدينة والقري التابعة واستمرار الحملات لتشمل كافة القري تباعا، حيث استهدفت حملة نظافة وتجميل شاملة، اليوم الأحد، المدينة (المسارات السياحيه الميناء السياحى )وقريتي الضبعية والبعيرات.
وأسفر المرور اليومي عن رصد بناء مخالف بالطوب الأبيض علي طريق الأقصر - قنا الزراعي بمساحة 220متر بقرية الاقالتة وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك في حملة الإزالة كلا من رئيس القرية، بالتنسيق مع الادارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس المدينة على أعمال النظافة بالمدينة والقري التابعة واستمرار الحملات لتشمل كافة القري تباعا، حيث استهدفت حملة نظافة وتجميل شاملة، اليوم الأحد، المدينة (المسارات السياحيه الميناء السياحى )وقريتي الضبعية والبعيرات.
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