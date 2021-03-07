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محلية القرنة بالأقصر تشن حملة نظافة مكبرة.. وتزيل بناء مخالف

الأحد 07/مارس/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تواصل سلطات رئاسة مركز ومدينة القرنة، بقيادة العميد علاء عبد الجابر، رئيس المركز، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومي، لرصد اى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر المرور اليومي عن رصد بناء مخالف بالطوب الأبيض علي طريق الأقصر - قنا الزراعي بمساحة 220متر بقرية الاقالتة وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في حملة الإزالة كلا من رئيس القرية، بالتنسيق مع الادارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس المدينة على أعمال النظافة بالمدينة والقري التابعة واستمرار الحملات لتشمل كافة القري تباعا، حيث استهدفت حملة نظافة وتجميل شاملة، اليوم الأحد، المدينة (المسارات السياحيه الميناء السياحى )وقريتي الضبعية والبعيرات.

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