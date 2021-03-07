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إنشاء 3 محطات صرف صحي بجنوب الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة
الأحد 07/مارس/2021 - 09:24 م
طاهر الحساني
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تواصل محافظة الأقصر، الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وتفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة ابوعوف العفي رئيس قرية توماس، أعمال الجسات الارضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية توماس ٢ استعدادا لبدء العمل، والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس ٢.
وأكد رئيس المركز بأن مجلس قروى توماس يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي ( توماس ١ - توماس الوسطى - توماس ٢ ) وتم اسناد كافة الأعمال للشركة المنفذة.
وأوضح أنه سيتم العمل بهم خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وتفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة ابوعوف العفي رئيس قرية توماس، أعمال الجسات الارضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية توماس ٢ استعدادا لبدء العمل، والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس ٢.
وأكد رئيس المركز بأن مجلس قروى توماس يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي ( توماس ١ - توماس الوسطى - توماس ٢ ) وتم اسناد كافة الأعمال للشركة المنفذة.
وأوضح أنه سيتم العمل بهم خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
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