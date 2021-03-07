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بعد غياب طويل.. الزمالك يعلن جاهزية عبد الشافي للمشاركة في المباريات

الأحد 07/مارس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة دكتور محمد أسامة، جاهزية محمد عبد الشافي الظهير الايسر للفريق، لمباراة الفريق أمام سيراميكا، في اللقاء المقرر له يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

 

وأكد الجهاز الطبي للزمالك، جاهزية محمد عبد الشافي عقب خضوعه لاشعة جديدة، ليصبح اللاعب جاهز للمباراة من الناحية الطبية.

 

ومن المقرر، أن يشارك محمد عبد الشافي في التدريبات الجماعية غدا الإثنين استعدادا لمواجهة سيراميكا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الخميس المقبل.

 

ووصلت بعثة الزمالك إلى  القاهرة فجر اليوم قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي مساء أمس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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