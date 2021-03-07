نشرة أخبار الشرقية.. المحافظ يطمئن على توافر اللقاح ووكيل الصحة يصرف مكافآت للعاملين بعناية أبوكبير والمؤبد لخاطف

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، عدة أحداث، أبرزها تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية سير العمل بمستشفي أبو كبير ويوجه بصرف مكافأة مالية للعاملين بالعناية، كما تطمئن محافظ الشرقية على توافر لقاح كورونا المخصص لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وعاقبت محكمة جنايات الزقازيق "متهمين" بالسجن المؤبد بتهمة خطف طفل للمطالبة بفدية مالية 2 مليون جنيه.





وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة مؤذن بالأوقاف بالسجن 10 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.



وقام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي مستشفي أبو كبير المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي الأجهزة الطبية بالقسم، ووجه بصرف مكافأة ماليه للعاملين بالعناية نظرًا للأداء المتميز في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، وإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم.





كما أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة بالشرقية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، وتنفيذ الإجراءات والتدابير الإحترازية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مقدمًا الشكر لرجال الجيش المصري، والمؤسسة العسكرية من الشئون المعنوية للقوات المسلحة، علي الجهود المبذولة من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.





وقام الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية بزياره تفقدية لمكتب صحه الزقازيق ثان للإطمئنان على توافر لقاح فيروس كورونا المستجد والذي يتم تقديمه لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، في حضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.





