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الباز عن تطوير الريف: "لو السيسي ما عملش غيره كفاية"
الأحد 07/مارس/2021 - 09:26 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الريف المصري.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع تطوير الريف المصري هو مشروع قومي يجب الالتفاف حوله، مشيرا إلى أن الريف عانى من أزمات ومشاكل على مدار سنوات كثيرة، إلى أن جاء الرئيس السيسي وأطلق مشروع تطوير الريف.
وتابع: "كل مرة الرئيس يدشن مشروع الناس تقول لو معملش إلا دة يبقى كفاية، ومن المشروعات دي مشروع الطرق والكباري والانفاق، وتكافل وكرامة، و100 مليون صحة، وتطوير الريف المصري".
ولفت "الباز"، إلى أن مشروع تطوير الريف المصري يوازي 5 مرات حجم السد العالي، متابعا: "محتاجين الناس تغني وتكتب شعر وتسجل ما يحدث على الأرض من إنجازات، زي ما كان حاصل زمان".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع تطوير الريف المصري هو مشروع قومي يجب الالتفاف حوله، مشيرا إلى أن الريف عانى من أزمات ومشاكل على مدار سنوات كثيرة، إلى أن جاء الرئيس السيسي وأطلق مشروع تطوير الريف.
وتابع: "كل مرة الرئيس يدشن مشروع الناس تقول لو معملش إلا دة يبقى كفاية، ومن المشروعات دي مشروع الطرق والكباري والانفاق، وتكافل وكرامة، و100 مليون صحة، وتطوير الريف المصري".
ولفت "الباز"، إلى أن مشروع تطوير الريف المصري يوازي 5 مرات حجم السد العالي، متابعا: "محتاجين الناس تغني وتكتب شعر وتسجل ما يحدث على الأرض من إنجازات، زي ما كان حاصل زمان".
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