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الباز عن تطوير الريف: "لو السيسي ما عملش غيره كفاية"

الأحد 07/مارس/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الريف المصري.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مشروع تطوير الريف المصري هو مشروع قومي يجب الالتفاف حوله، مشيرا إلى أن الريف عانى من أزمات ومشاكل على مدار سنوات كثيرة، إلى أن جاء الرئيس السيسي وأطلق مشروع تطوير الريف.

وتابع: "كل مرة الرئيس يدشن مشروع الناس تقول لو معملش إلا دة يبقى كفاية، ومن المشروعات دي مشروع الطرق والكباري والانفاق، وتكافل وكرامة، و100 مليون صحة، وتطوير الريف المصري".

ولفت "الباز"، إلى أن مشروع تطوير الريف المصري يوازي 5 مرات حجم السد العالي، متابعا: "محتاجين الناس تغني وتكتب شعر وتسجل ما يحدث على الأرض من إنجازات، زي ما كان حاصل زمان".

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