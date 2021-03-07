تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عقب تعادل فريقه الإيجابي مساء اليوم الأحد أمام ضيفه ريال مدريد في موقعة الديربي بقمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.





سيميوني قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"جاء التعادل في الدقائق الأخيرة لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك ، نعم أنا سعيد جدًا بعمل الفريق لقد قدموا مباراة رائعة ، لعبوا مباراة رائعة ، سنواصل لن يكون الأمر سهلاً ولم نكن نعتقد أنه سيكون كذلك".





وأضاف :" الجانب الإيجابي هو المباراة الجيدة التي لعبناها ، تحكمنا جيدًا ، بالضغط ، قدمنا ​​شوطًا أولًا جيدًا ، وفي الثاني بدأنا بنفس الأمر مع وجود فرص كانت كافية لقتل المباراة".





وتابع :"الفريق جيد ومنتظم في المباريات 90 دقيقة والتفاني المطلق ، إنها أشياء إيجابية ، نحن نلعب ضد فرق قوية للغاية ، مدريد ، برشلونة ، إشبيلية ، سيكون طريقًا صعبًا لنا جميعًا ونريد تحسين ما فعلناه الموسم الماضي".





وزاد :"عرف صعوبات كل المباريات ، هناك الكثير من الضغط في الدور الثاني من البطولة ، اليوم سأبقى مع عمل الفريق وماقدمه حتى الدقيقة 80 كان رائعاً ومن الموسف أننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة".





وأوضح :"نحن نقاتل بهدف جميل للغاية وهو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة ولن يأخذونا بعيدًا عن ذلك".