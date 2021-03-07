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أحمد موسى: هجمات حوثية مكثفة على السعودية منذ وصول بايدن للبيت الأبيض

الأحد 07/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمات إرهابية كثيفة من قبل الحوثيين لا سيما بعد رفع أمريكا اسم الجماعة من قوائم الإرهاب.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الحوثي هجمت على السعودية بـ 22 طائرة مسيرة، و8 صواريخ بالستية، متسائلا ماذا يجري؟.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها المتواجدين في مناطق البترول بشرق السعودية، من تعرض هذه المناطق لهجمات إرهابية تكون خطرًا عليهم.

واستطرد أن هذا الأمر بدأ يتصاعد مع وصول بايدن للبيت الأبيض، الذي أعلن أن جماعة الحوثيين غير إرهابية باستثناء 3 فقط من قادتها.

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