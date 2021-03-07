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بنها الجامعي تستعد للاعتماد كمستشفى صديقة للطفل

الأحد 07/مارس/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت كلية الطب بجامعة بنها استمرار استعدادات مستشفى بنها الجامعي، للتقدم للاعتماد كمستشفى صديقة للطفل، ضمن خمس جامعات تحت رعاية ودعم منظمة الصحة العالمية، (اليونسيف) وضمن إطار البرنامج القومي لصحة الطفل.


وأضاف الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الاستعدادات تشمل تطويرا في قسم الاطفال وادخال دبلومات جديدة في التخصصات المعتمدة عالميا منها أن قسم الأطفال قد قام مؤخرا بفتح دبلومه مهنيه للرضاعة الطبيعيه وتغذية الرضع وصغار الأطفال.

وثمن القاضي علي جهود الدكتور عمرو الدخاخني "المدير التنفيذي للمستشفيات" والدكتورة عزه أبو الفضل أستاذ طب الأطفال والدكتورو سميه علوان رئيس قسم طب الأطفال.

وأكمل القاضي أن هناك مساهمات من الدكتور اسامه أبو الفتوح رئيس قسم طب الأطفال السابق والدكتور آيوب الجوالده المستشار الأقليمى للتغذيه بمنظمة الصحة العالمية واشتراك نخبه من الخبراء من الجامعات المصريه المختلفه والدول العربية.

في وقت سابق وافقت لجنة قطاع الدراسات الطبية على اعتماد درجة الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال حيث تعتبر هذه الدبلومة هي الوحيدة من نوعها في كل كليات الطب المصرية.

هذا وقد تم اعتماد المنهج الدراسي لهذه الدبلومة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ( who)، ومكتب اليونيسيف بالقاهره، ومنظمة الغذاء العالمي (wfp).

كما تمت مناقشة المنهج الدراسي وإقراره من مجموعه من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في طب الأطفال والنساء والتوليد والصحه العامه من جامعات بنها والقاهرة والإسكندرية والأزهر وعين شمس والمعهد العالي للصحة العامة وقسم الأطفال يهدي هذا الإنجاز العلمي الكبير لجامعة بنها.

فيما يهدي قسم الأطفال هذا الإنجاز لكلية طب بنها، داعيين الله أن يكتب الخير دائمًا والتميز لكل أبناء جامعة بنها وكلية طب بنها وقسم الأطفال.

وتقدم الدكتور مصطفى القاضي "عميد الكليه ورئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعية ببنها" بالشكر الجزيل لقسم الأطفال وقاماته بقياده الدكتور اسامه ابو الفتوح، والمجهود الكبير الذي يذلته الخبيره الدولية الدكتورة عزه ابو الفضل، كما تعد هذه الدبلومة الوحيده من نوعها علي مستوي الجامعات المصرية إحدي السمات المميزه لكليه الطب عند تجديد الاعتماد.

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