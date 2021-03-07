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رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب انهيار أسعار المعدن الأصفر (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، إن الذهب ارتفع بعد أزمة كورونا، بسبب انكماش الاقتصاد العالم، مما أدى إلى إلى وجود سيولة مالية لدى صناديق الاستثمار، فقامت المستثمرين إلى التوجه لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

وتابع رئيس شعبة الذهب، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن ظهور مصل كورونا أدى لبداية عمل بعض الدول بشكل طبيعي، مما أدى إلى قيام رؤوس الأموال ببيع مخزونهم من الذهب، والاتجاه إلى استثماراتهم الأصلية، مما أدى إلى زيادة المعرض بصورة أكبر مما هو مطلوب، ما أنعكس على انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وتابع:" الذهب دلوقتي عامل زي الطماطم يوم فوق ويوم تحط، لو في حد معاه فائض في الأموال بيشتري ذهب، ولو مش معاه ما يشتريش".



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أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن انخفاض الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، وان الصعود والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا والانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار، حيث إنه يتأثر بالأزمات ويرتفع في هذه الفترات، وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة.

وأضاف "نجيب"، خ أنه مع التوصل للقاح كورونا خلق طمئنية، والاقتصاد بدأ في النشاط، كما أن الأسهم الأمريكية بدأت في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الذهب لن يستمر في الانخفاض، حيث إنه وصل لأدنى سعر له، قائلا "اللي عايز يشتري شبكة يشترى والأسبوع المقبل سيبدأ الذهب في الصعود".

وأوضح أن أسعار الذهب ستبدأ في الصعود مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الانخفاض لم يؤثر على السوق المصري بسبب الحالة الاقتصادية الضعيفة في مصر، موضحًا أن هناك مشغولات ذهبية جديدة وأنخفاض السعر سيجعل المواطنين مقبلين على شراء الذهب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الذهب يستثمر في الذهب الخام لأن ليس بها ضريبة، وهذا الوقت هو المناسب للاستثمار.

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