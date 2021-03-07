خبير: إيران لن تقوى على مواجهة أمريكا والتفاوض سياستها في الخفاء (فيديو)

قال ماجد كيالي، المحلل السياسي، في الشأن الإيراني، إن إيران تبحث عن لغة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في الملف النووي، وليست بصدد مواجهة أمريكا ولكنها بصدد إقناع الدول الأوروبية لإيجاد مخرج في أزمة الملف النووي.



وأضاف المحلل السياسي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أنه رغم تهديدات إيران المستمرة إلا أنها في نهاية المطاف رضخت إلى اللغة التفاوضية مع الأطراف الأخرى، موضحا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي العودة لطاولة المفاوضات رغم كل ما أعلنته أن أمريكا هي الشيطان الأكبر باعتبارها العدو لكنها تحاول إيجاد صيغ للتعايش مع الولايات المتحدة الأمريكية والتفاوض معها.



وأكد أن إيران لم تضع نفسها لو مرة واحدة في مواجهة أمريكا مثلا في العراق وسوريا والضربات لها بمقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني وفخري زادة، إلا أنها لم تواجهها ولجأت إلى لغة التهديد والوعيد ولكنها بحثت أيضا عن لغة التفاوض كذلك التفاوض وإن كان عن طريق إسرائيل.



