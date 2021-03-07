نشرة أخبار اليوم الأحد 7 مارس في محافظة الإسكندرية

- محافظ الإسكندرية يشارك في وضع أكليل الزهور على نصب الشهداء



شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الجندي المجهول بالمنشية، وذلك بمناسبة احتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم.



- سفير اليونان: حجم إستثمارتنا في مصر 3 مليارات دولار



صرح سفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس جاريليديس خلال لقائه محافظ الإسكندرية: " "بأن الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الإتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زياده حجم الاستثمارات إلى خمسة أضعاف.



- إبراهيم فايق يشيد بمصنع السجاد اليدوي



قال الإعلامي ابراهيم فايق خلال زيارته لمصانع ابيس للسجاد اليدوي، أن مصر الخير حققت إنجاز حقيقي للغارمات وأسر قرية ابيس ليكون لديهم حرفه مهاريه تسمى "صناعه النول" لإنتاج أفخم أنواع السجاد.



- علاج 1491 مريض في قافة أبيس



انتهت مساء اليوم أعمال القافلة العلاجية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بقرية الزهور بمنطقة أبيس جنوب شرق الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، وذلك تحت رعاية الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان، واللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية.



- إحالة إبراهيم حسن للمحاكمة



قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، إحالة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري إلى جلسة محاكمه في القضية رقم 16139 لسنة 2020 جنح قسم شرطة الرمل أول في التهم المنسوبة إليه وهي "سير عكس اتجاه، إصابة خطأ، إتلاف".

وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.