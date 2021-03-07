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لبنان تسجل 2377 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 33 وفاة و2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 5064، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 395588.

 

وفي 14 فبراير الماضي، انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان، حيث بدأ اللبنانيون بتلقي الجرعات في مستشفى بيروت الحكومي، مستشفى الروم ومستشفى الجامعة الأمريكية.

 

وكانت وزارة الصحة  اللبنانية أجازت الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V"  الروسي في 6 فبراير الماضي.

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