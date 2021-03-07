Advertisements

أحمد موسى: «نيوزيلندا وأستراليا صدعونا ووجعوا دماغنا وهما بيردحوا على واحدة إرهابية»

الأحد 07/مارس/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا ألقت لأول مرة القبض على إرهابية قادمة من سوريا، بعدما كانت تتعايش مع الدواعش والإرهابيين، مشيرا إلى أن هذه الإرهابية لديها طفلين.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الإرهابية لديها جنسية مزدوجة نيوزيلندية وأستراليا، وبعد القبض عليها أسقطت أستراليا عنها الجنسية.

وأردف موسى، أن إسقاط الحنسية عنها لأنها كانت تعمل في تنظيم داعش، لافتا إلى أن قرار إسقاط الجنسية أحدث مشكلة بين رؤساء الوزراء في نيوزيلندا وأستراليا، تصل للحرب وسحب السفراء.

وعلق موسى على هذه الأزمة قائلا: «وجعوا دماغنا وصدعونا وهما بيردحوا على واحدة إرهابية».

وتساءل موسى، لماذا لم يصدر مجلس النواب قانونًا يتم بموجبه إسقاط الجنسية عن كل الإرهابيين الموجودين في الداخل والخارج، الذين تآمروا ضد الدولة المصرية، لا سيما أن أيديهم ملطخة بالدماء

وأوضح موسى: «الإرهابي وجدي غنيم حرض ضد الدولة المصرية وحرض عليا شخصيا، مردفا مش عاوزهم يجوا مصر عنهم ما ترحلوا مش قطر فرحانة بيهم طب خليهم عندها».

واختتم موسى، أن الجزائر أصدرت قانونا يتم بموجبه إسقاط الجنسية عن كل من يلحق ضررًا بمصالح الدولة أو ينتمي لجماعة إرهابية.

أخبار تهمك

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ 33 دقيقة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

في مقدمتهم نجمي الأهلي.. الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

"مبيخلفش ورسالة صوتية أثبتت خيانتها".. أهل الزوج يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل مقتل الطفلة مودة على يد والدتها بأوسيم (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من زيدان على تعادل ريال مدريد مع أتلتيكو في الديربي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

09:28 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين