أحمد موسى: «نيوزيلندا وأستراليا صدعونا ووجعوا دماغنا وهما بيردحوا على واحدة إرهابية»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا ألقت لأول مرة القبض على إرهابية قادمة من سوريا، بعدما كانت تتعايش مع الدواعش والإرهابيين، مشيرا إلى أن هذه الإرهابية لديها طفلين.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الإرهابية لديها جنسية مزدوجة نيوزيلندية وأستراليا، وبعد القبض عليها أسقطت أستراليا عنها الجنسية.



وأردف موسى، أن إسقاط الحنسية عنها لأنها كانت تعمل في تنظيم داعش، لافتا إلى أن قرار إسقاط الجنسية أحدث مشكلة بين رؤساء الوزراء في نيوزيلندا وأستراليا، تصل للحرب وسحب السفراء.



وعلق موسى على هذه الأزمة قائلا: «وجعوا دماغنا وصدعونا وهما بيردحوا على واحدة إرهابية».



وتساءل موسى، لماذا لم يصدر مجلس النواب قانونًا يتم بموجبه إسقاط الجنسية عن كل الإرهابيين الموجودين في الداخل والخارج، الذين تآمروا ضد الدولة المصرية، لا سيما أن أيديهم ملطخة بالدماء



وأوضح موسى: «الإرهابي وجدي غنيم حرض ضد الدولة المصرية وحرض عليا شخصيا، مردفا مش عاوزهم يجوا مصر عنهم ما ترحلوا مش قطر فرحانة بيهم طب خليهم عندها».



واختتم موسى، أن الجزائر أصدرت قانونا يتم بموجبه إسقاط الجنسية عن كل من يلحق ضررًا بمصالح الدولة أو ينتمي لجماعة إرهابية.

