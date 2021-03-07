خبير أمني: السحر انقلب على آبي أحمد في إثيوبيا

خالد عكاشة، الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي ومدير مركز الفكر والدراسات، إن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ارتكب خطأ استراتيجي عندما استدعى الجيش الأريتري لمساندته في حربه ضد إقليم تيجراي.



وقال "عكاشة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، مساء اليوم الأحد، أن آبي أحمد يريد إعادة سطوة أديس آبابا على إثيوبيا، فقرر حرب خاطفة وكان يتوقع آبي أحمد أن تمضي الأمور سريعًا ولكن على الأرض انقلب السحر على الساحر، واستمر القتال لأربع أشهر منذ نوفمبر الماضي.



وأضاف الجيش الأريتري تجاوز حد المساعدة وأصبح الحاكم الفعلي في كل قرارات أديس أبابا بلا استثناء، حتى وصلت قوات أريتريا وصلت لحدود السودان ووقع اشتباك مع الجيش السوداني هذا الأمر اعتقد يجر الإقليم برمته لأزمات أمنية.



وواصل:"المجتمع الدولي بعد شهور من الصمت ومن محاولة الوصول مع السلطة في إثيوبيا لحل استشعر القلق البالغ".

