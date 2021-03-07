الوطنية للصحافة: إرسال بدل التكنولوجيا.. ومكافأة نهاية الخدمة عن شهر أكتوبر ٢٠١٩

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، عن إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، عن شهر مارس ٢٠٢١، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق ٩ مارس ٢٠٢١.





وأكدت الهيئة في بيان لها، ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.





كما أعلنت الهيئة، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المُحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، عن شهر أكتوبر ٢٠١٩، يوم الثلاثاء الموافق ٩ مارس ٢٠٢١، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.



