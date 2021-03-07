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ملتقى حائل السنوي للإبداع ينطلق في 22 مارس الجاري بشعار "نحن نصنع غداً افضل"

الأحد 07/مارس/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
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وكالعادة تتزين حائل عروس المدائن وتبسط أيادي الحب مرحبة بضيوفها الكرام المشاركين في ملتقى الإبداع السنوي الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة في 22 من شهر مارس الجاري بفندق هوليدي فيلا..

الملتقى يحظى بدعم خاص من سمو أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود ورعاية ومتابعة سمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز الذي سيكون حضوراً مميزاً في ختام برنامج الملتقى.

ويعُد الملتقى الذي وضعت بذرته جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي ممثلة في امينها العام د. فهد المغلوث وحظيت الفكرة بتعاون مجلس شباب المنطقة ممثل في امينه العام د جمال الرويضي و دعم سمو نائب أمير حائل فتحولت الفكرة إلى واقع يمشي على الأرض..

سيكون هناك ساحة فسيحة لتلاقح الأفكار بين مختلف الاجيال من النخب الإعلامية والاجتماعية و الإبداعية وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود عضو مجلس الإمناء وعضو اللجنة التنفيذية للجائزة بجانب الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد المغلوث.. و تمتد قائمة حضور الملتقى لتشمل اسماء وأرقام معروفة في ساحات الإعلام على رأسهم مدير قنوات ام بي سي السعودية الأستاذ محمد التونسي، ومدير قناة الإخبارية الأستاذ فارس حزام، والخبير الإعلامي قينان الغامدي، والأستاذ خالد دراج. وتتشرف ايام الملتقى باستقبال الأميرة تهاني آل سعود بجانب مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الأستاذ عبد الله آل هتيلة والدكتور عيسى الأنصاري، والدكتور عبد الرحمن المشيقح، و الإعلامية الناشطة سمر المقرن إضافة إلى أمناء مجالس الشباب في منطقتي الباحة ونجران..

.. ايام الملتقى ستشكل جسرا للإبداع يعبر من خلاله المبدعون إلى فضاءات التميز من خلال تنافس شريف وعروض خاصة لافكارهم ومبادراتهم في مجال العمل الاجتماعي.. ورش عمل، وجلسات حواريه ومداولات علمية، وبرامج وفعاليات مختلفة يجتمع فيها الإبداع والمبدعين على صعيد حائل المضياف ، لتعلن بأن هنا حائل و هنا الإبداع.

 

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