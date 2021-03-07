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محمد الخشت: جامعة القاهرة تشهد طفرة كبيرة في البحث العلمي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن إنجازات البحث العلمي في جامعة القاهرة لمكافحة كورونا، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة تشهد طفرة كبيرة في البحث العلمي خلال آخر 3 سنوات.

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن جامعة القاهرة تتحدى نفسها، لافتًا إلى أنها تحقق مراكز متقدمة، وأحد أسباب ذلك هو ارتفاع عدد البحوث العلمية من حيث الكم والكيف.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة أًصبحت ضمن أفضل 100 جامعة في العالم لأول مرة، كما أنها لديها 270 ألف طالب و42 ألف موظف، لافتًا إلى أن الفريق البحثي العلمي لجامعة القاهرة يعمل مع فريق بحثي على أعلى مستوى بشأن فيروس كورونا، ووصلوا لنتائج مبهرة.

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