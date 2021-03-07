Advertisements

عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مصير الصحفي إسلام الكحلي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أفادت مصادر أمنية مسؤولة أنه تم الإفراج عن الصحفي إسلام الكحلي، في الاتهامات الموجهة له بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأكدت المصادر إلى الفجر، أن الصحفي بموقع درب مازال محتجزًا بقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، لحين الإنتهاء من إجراءات إخلاء سبيله، ومن ثم يغادر ديوان القسم.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمرشح على مقعد النقيب لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، إن السعي للإفراج عن الزملاء المحتجزين احتياطيًا، ليس مناسبة انتخابية، ولا هو جهد عارض، بل هو "واجب" دائم، يقوم به في كل الأوقات، وفي كل موقع كان.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سعى للإفراج عن عدد من الزملاء خلال العامين الماضيين، عندما تولى منصب نقيب الصحفيين الدورة المنقضية، ونجح في الإفراج عن 8 من الزملاء، وهم: "هشام جعفر، عادل صبري، عوني نافع، سامح حنين، حسام السويفي، أحمد عبدالعزيز، ناصر عبدالحفيظ، إبراهيم الدراوي".

وأعلن "رشوان" عن مفاجأة سارّة خلال ساعات، تخص عدد من الزملاء المحتجزين احتياطيًا.


وكان قد تقدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة ثانية، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 19 مارس المقبل.

أخبار تهمك

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"مبيخلفش ورسالة صوتية أثبتت خيانتها".. أهل الزوج يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل مقتل الطفلة مودة على يد والدتها بأوسيم (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ ساعتين

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ ساعة و 23 دقيقة

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

09:28 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟