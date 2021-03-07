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عبدالعال: قطاع المشروعات الصغيرة يشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصادية في أي دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة أو ناشئة، لافتًا إلى أن هذا القطاع يشكل من 80 لـ90% من إجمالي النتاج العالمي، وفي مصر يشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي.

وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الاقتصاد يعتمد على القطاع المشروعات الصغيرة في انتاج السلع المصدرة للخارج، وهذا يوفر النقد الأجنبي، ويقلل عجز الميزان التجاري.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على القضاء على البطالة من خلال زيادة نسب التشغيل، وهذا يقلل نسبة الفقر الذي يعد مشكلة رئيسية في كل دول العالم النامي.

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