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الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

الأحد 07/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ما تردد بشأن دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات للتعاقد مع أيمن حسين لاعب فريق القوة الجوية، ومنتخب العراق في الفترة المقبلة.

الأهلي ينفي التفاوض مع أيمن حسين 

وأوضح المصدر أن مسؤولي القلعة الحمراء لم يفاوضو العراقي أيمن حسين بشكل رسمي أو شفهي، مؤكدا أن ما تردد في هذا الصدد غير صحيح.

وتابع المصدر أن الوقت مبكر للغاية للحديث عن حسم صفقات جديدة، مشيرا إلى أنه يتبقى على نهاية الموسم ما يقترب من 6 أشهر لبدء الحديث عن صفقات الميركاتو الصيفي.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية زعمت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع المهاجم العراقي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في خط الهجوم.

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