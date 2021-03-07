الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

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الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس
الأحد 07/مارس/2021 - 10:02 م
علي خلاف
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نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ما تردد بشأن دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات للتعاقد مع أيمن حسين لاعب فريق القوة الجوية، ومنتخب العراق في الفترة المقبلة.
الأهلي ينفي التفاوض مع أيمن حسين
وأوضح المصدر أن مسؤولي القلعة الحمراء لم يفاوضو العراقي أيمن حسين بشكل رسمي أو شفهي، مؤكدا أن ما تردد في هذا الصدد غير صحيح.
وتابع المصدر أن الوقت مبكر للغاية للحديث عن حسم صفقات جديدة، مشيرا إلى أنه يتبقى على نهاية الموسم ما يقترب من 6 أشهر لبدء الحديث عن صفقات الميركاتو الصيفي.
الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية زعمت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع المهاجم العراقي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في خط الهجوم.
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