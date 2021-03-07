تفاصيل حملات مكبرة تضبط لحوم بلدي مذبوخة خارج السلخانة في المنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم حملة مكبرة بإداراة التنمية الاقتصادية بالإشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.



وقد استهدفت الحملة المنافذ والمحلات التجارية بمنطقة المجزر.



قاد الحملة الدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية بحى غرب، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن التموين سامح زهران، ومن الصحة الدكتور يوسف عبد الهادى، ومن ادارة البيئة بحى غرب يسرى كسبة.



وقد تمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم وقدرها، ٣٢ كيلو لحم بلدى بالعظم مذبوحة خارج السلخانة بدون أختام بأحد منافذ بيع اللحوم وقد تم التحفظ عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين، وذلك لمخالفة أحكام القانون ٥٣ لسنة ١٩٥٤ والخاص بالذبح خارج السلخانة.



كما تم المرور والتفتيش على المحلات التجارية بمنطقة المجزر، وتم تحرير عدد من المحاضر البيئية، ومحاضر مخالفات عدم الأعلان عن الأسعار.



وقالت الدكتورة انجي سامي مدير التنمية الاقتصادية بحي غرب المنصورة ان تلك الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات تنظمها رئاسة الحي لضبط الاسواق وضمان عدم التلاعب بالأسعار او مغالطة المواطنين وحفاظا علي صحة المواطنين من عمليات الذبح خارج السلخانة.



واضافت ان تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من التأكد من توافر احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية، وعلى تكثيف الحملات الرقابية للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.