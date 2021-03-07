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لميس الحديدي عن زيارة البابا فرانسيس للعراق: رسالة سلام

الأحد 07/مارس/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على زيارة البابا فرانسيس التاريخية للعراق، قائلة: "المشهد الأهم خلال الساعات الماضية، هي الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان للعراق الذي وقف برسالة سلام في ذات المنطقة التي وقف فيها زعيم داعش أبو بكر البغدادي في عام 2014، يتوعد فيه غير المسلمين معلنًا الخلافة الاسلامية، وقام بهدم الكنائس وهدم المناطق الاثرية، وتهريب الاثار، حيث شهدت العراق هدم وتهريب أهم الاثار المتعاقبة".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد: "وقف البابا اليوم في نفس المدينة مدينة "الموصل"، وتوقع الكثيرون أن لا تتم هذه الزيارة بسبب ظروف جائحة "كورونا"، وتدهور الوضع الامني، لكن البابا اصر أن يقوم بزيارته موجهًا رسالة سلام للمسلمين والمسيحين وبالأخص مسيحيو الشرق".

وأضافت: "صحيح الزيارة بدأت منذ الجمعة، لكن اليوم هو الاهم منذ بداية فعاليات الزيارة، حيث وقف البابا موجهًا رسالة هامة من أقدم كنائس العراق " حوش البيعة " الكائنة في مدينة الموصل والتي هدمت على يد داعش".

كان البابا فرانسيس قد واصل فعاليات زيارته التاريخية للعراق في يومها الثالث حيث زار مناطق خضعت لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شمالي البلاد.وكان إرهابيوا " داعش ط قد اجتاحوا المناطق في عام 2014، ودمروا كنائس تاريخية ونهبوها، وعاد المسيحيون بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017.

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