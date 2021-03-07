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سامح شكري: نلمس من الإدارة الأمريكية الجديدة الاستعداد للتفاعل بملف سد النهضة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر والسودان، مؤكدا أن مصر تقف بجانب دولة السودان، وتعمل على توفير الدعم والمؤازة لها.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن العلاقات الخاصة الي تربط بين مصر والسودان على المستوى الشعبي والرسمي تؤهل لفتح قنوات للتعاون بينهما، لافتا إلى أن مصر تدعم المقترح السوداني بشأن سد النهضة وتشكيل المظلة الرباعية لاستئناف عملية المفاوضات.

وأضاف أننا لا يجب أن نتكهن بالفشل المسبق للمقترح، حيث يجب أن نشجع الشركاء على التوصل لاتفاق عادل ومنصف للأطراف الثلاثة، منوها بأن الإدارة الأمريكية السابقة كانت مدركة لأهمية قضية السد، وغير متحيزة لأي طرف من الأطراف الثلاثة، معلقا: "ما نلمسه من الإدارة الأمريكية الجديدة هو نفس الإدراك لأهمية القضية، والاستعداد للتفاعل، والتواصل مع الأطرا من أجل التوصل لإتفاق".

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