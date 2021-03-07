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داعية: الشخص الذي لا يصل رحمه لن يدخل الجنة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد العليمي، الداعية الإسلامي، إن قاطع الرحم ملعون، وهذا ما أخبر به القرن الكريم في قوله تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ".

وتابع "العليمي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الشخص الذي لا يصل رحمه لن يدخل الجنة، وهذا ما أخبر به النبي في قوله: " َلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِع"، مشددًا على ضرورة البعد عن أي مشاكل قد تؤدي إلى قطع الرحم بسبب المشاكل التي قد تحدث بين أولاد الأشقاء، والتعامل مع هذه المشاكل بحكمة، لأنها قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.

ولفت إلى أن أي شخص يريد أن يصل رحمه، وغير قادر، عليه أن يتواصل مع وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف على رقم 19906، وستقوم الوحدة بالعمل على رأب الصدع بين أبناء الأسرة الواحدة.

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