منتج "ممالك النار": انتجنا المسلسل لنروي تاريخنا بجودة وتقنية قوية والرد على الأكاذيب (فيديو)



أكد ياسر حارب، منتج مسلسل "ممالك النار"، أن العمل جاء لطرح حكايتنا التاريخ لدول العالم، وللرد على الكثير من المغالطات والأكاذيب التي تحتويها الأعمال الأخرى المنتجة من قبل الدول الأخرى، موضحًا أنه لابد أن نسرد تاريخنا بالإمكانيات الحديثة والمتقدمة تقنيًا.



وأضاف "حارب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن "ممالك النار" جاء بمستوى جيد، مؤكدًا أنه خرج على المشاهدين بصورة جيدة وجودة عالية، حيث إن هذا يكشف مدى الأعمال التي من الممكن تقديمها بشكل جيد وقوي.



وأوضح أن إنتاج مسلسل كـ"ممالك النار" يشجع شركات الإنتاج على تصوير أعمال تاريخية بهذه الجودة، مؤكدًا أنه يتم تصوير عمل تاريخي أخر خلال الفترة الحالية في تونس، موضحًا أنه سيتم إنتاج عمل درمي قريب في مصر.