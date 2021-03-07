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كاتب سعودي: رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب شجعهم على استهداف المملكة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال جاسر الجاسر، الكاتب الصحفي السعودي، إن الحوثيين أرسلوا ما يقرب من 22 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين، تجاه السعودية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «عمليات التحالف ضد الحوثيين مستمرة حتى يتوقفوا عن العبث الذي يرتكبوه بدعم إيراني»، مشيرا إلى أن رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب شجعهم على مواصلة العمليات ضد السعودية.

وأكد أن المملكة لديها قدرة كبيرة على الدفاع عن أمنها، قائلا «لم نضع قوتنا أمام الحوثيين لاعتبارات إنسانية»، مجددا التأكيد على أن قوات الدفاع السعودي قادرة على ردع العدوان الحوثي.

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