تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هزيمة قاسية أمام نظيره الترجي التونسي، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك والترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، برصيد نقطتين، بينما يتواجد الترجي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.