Advertisements

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هزيمة قاسية أمام نظيره الترجي التونسي، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

 

ويواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وتقام مباراة الزمالك والترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

 

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، برصيد نقطتين، بينما يتواجد الترجي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

أخبار تهمك

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ ساعة و 25 دقيقة

"مبيخلفش ورسالة صوتية أثبتت خيانتها".. أهل الزوج يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل مقتل الطفلة مودة على يد والدتها بأوسيم (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

09:28 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟