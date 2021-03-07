موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

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موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
الأحد 07/مارس/2021 - 10:28 م
أمل الحلفاوي
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هزيمة قاسية أمام نظيره الترجي التونسي، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.
موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال
إفريقيا
ويواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي، في إطار مباريات
الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتقام مباراة الزمالك والترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل
الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة،
والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة
في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، برصيد نقطتين، بينما يتواجد الترجي في المركز الأول
برصيد 7 نقاط.
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