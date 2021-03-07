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إسرائيل: نسعى لاستعادة أسرانا من غزة مقابل تسهيلات رفع الحصار

الأحد 07/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
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 يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية، لاستعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى الموجودين داخل قطاع غزة المحاصر، منذ عملية الجرف الصامد العسكرية.

وأكد هيرتسي هليفي قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أن إعادة الجنود الأسرى الموجودين في غزة هي إحدى المهام الرئيسية للجيش في الوقت الحالي، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إن السماح بأي تسهيلات لتحسين الأوضاع داخل القطاع المحاصر يبقى مرهونا باستعادة تل أبيب أسراها، أو جثامين من ماتوا منهم، موضحًا أن الجيش يعمل في الوقت ذاته على منع تعاظم قوة حماس العسكرية.

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