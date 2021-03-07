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وزير الخارجية: المبعوث الأممي يهتم بالتشاور مع مصر بشأن القضية الليبية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تولي اهتمام للقضية الليبية، حيث أنهم يتابعون ما يتم إتخاذه من إجراءات على مستوى لجنة الحوار الليبية.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن المبعوث الأممي كما كان العهد مع من سبقه يهتم بالتشاور مع مصر في الخطوات القادمة، والعمل على خروج الشعب الليبي من هذه الأزمة.

وأكد أن الجهود المصرية المبذولة على مدار الفترة الماضية في القضية الليبية محل تقدير، حيث تستهدف مصر نزع فتيل الصراع العسكري، والدفع نحو الحل السياسي.

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