محمد عبدالعال: نسبة التعثر في قطاع المشروعات الصغيرة متدنية جدًا (فيديو)

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر تمويل المشروعات الصغيرة، وضغط من أجل تنفيذ المبادرة، حتى لا تفشل المشروعات مثلما حدث، من خلال الضغط لإتمام المشروعات في عام بدلا من عامين على سبيل المثال.



وتابع "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الدولة تمول المشروعات التي لديها مبيعات أقل من 20 مليون جنيه، بدون طلب الميزانيات المعتمدة، وهذا أمر مهم جدًا، لأن الاقتصاد غير الرسمي قد لا يذهب إلى البنوك للحصول على تمويل خوفًا من الضرائب والترخيص، وهذا ما فعلته الهند من خلال الفصل ما بين التمويل والترخيص والضرائب.



ولفت إلى أن نسبة التعثر في قطاع التمويل المتوسط ومتناهي الصغر متدنية بصورة كبيرة جدًا في مصر والعالم، معقبًا: "لو في شركة كبيرة خسرت، الدولة بتخسر مليارات، لكن الشركات الصغيرة تمويلها صغير للغاية، ولذلك عند حدوث مشكلة تكون الخسائر صغيرة".



