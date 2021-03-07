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تونس تسجل 676 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد 7 مارس 2021 عن تسجيل بتاريخ أمس 6 مارس الى غاية الساعة ال22:30 س،676 حالة إصابة جديدة مبلغ عنها ليصبح العدد الجملي للمصابين منذ بداية انتشار الفيروس 237.704.

 

كما أعلنت الوزارة عن 34 وفايات ليصبح العدد الجملي للمتوفين 8201. و أما العدد الاجمالي للمتعافين، فبلغ 202.399.

 

و يقيم حاليا باقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية و المصحات الخاصة 280 مصابا و يخضع 106 مريض للتنفس الاصطناعي.

 

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