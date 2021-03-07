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وضع القطع الأولى لكنوز الملك توت عنخ آمون بفتارين عرضها بالمتحف الكبير

الأحد 07/مارس/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قام الآثاريين والمرممين في المتحف المصري الكبير بوضع أوائل القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آمون في فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد الوزير للشئون الأثرية، المتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات الأعمال به.

يذكر أن كنوز الملك توت عنخ آمون سوف تعرض كاملة في المتحف المصري الكبير ويبلغ عددها ما يزيد عن 5000 قطعة وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

حيث كانت القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون والتي عُثر عليها في مقبرته بالأقصر الواقعة بوادي الملوك كانت موزعة بين عدة متاحف أبرزها المتحف المصري في التحرير.

وقررت وزارة السياحة والآثار تجميع كل قطع الملك الصغير لتوضع في سيناريو واحد وقاعتين ضخمتين من قاعات المتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه قريبًا.

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