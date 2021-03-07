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أياكس يفوز على غرونينغن بثلاثية في الدوري الهولندي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
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حقق نادي فوزه غالي على بنتيجة 3-1 على غرونينغن اليوم الأحد، في الجولة 25 من الدوري الهولندي وعزز  صدارته للمسابقة.

ورفع أياكس رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام منافسه التقليدي آيندهوفن صاحب المركز الثاني، وتتبقى مباراة مؤجلة لأياكس. وتجمد رصيد غرونينغن عند 42 نقطة في المركز السادس.


وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رايان جرافينييرش في الدقيقة الخامسة.


وفي الشوط الثاني، سجل سيباستيان هيلير ودوشان تاديتش في الدقيقتين 54 و77، فيما سجل أحمد المسعودي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84.


وتغلب إيندهوفن على مضيفه فورتانا سيتارد بثلاثة أهداف سجلها إيران زاهافي في الدقيقتين العاشرة و27 ونوني مادويكي في الدقيقة 87 مقابل هدف سجله جورج كوكس في الدقيقة 69، ليتجمد رصيد فورتانا سيتارد عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.


وتغلب فيتيسه آرنهيم على ألكمار بهدفين سجلهما لويس أوبيندا وجاكوب راسموسن في الدقيقتين 31 و72 مقابل هدف سجله جاسبر كارلسون في الدقيقة 81 ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، ويتقدم للمركز الرابع بفارق نقطتين أمام فينورد وبفارق نقطة واحدة خلف ألكمار.


وأنهى فيتيسه آرنهيم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إنزو كورنيليسي في الدقيقة 79.


وانتزع هيراكليس ألميلو فوزا متأخرا للغاية على زفوله بهدفين سجلهما راي فلويت ولوكا دي لا توري في الدقيقتين 61 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة مقابل هدف سجله مصطفى سيماك في الدقيقة 63، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد زفوله عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

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