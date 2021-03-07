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الإمارات: 22 مليون اشتراك في خدمات قطاع الاتصالات خلال 2020

الأحد 07/مارس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
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 بلغ اجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات "هاتف متحرك، هاتف ثابت، انترنت" 21.929 مليون مشترك خلال العام 2020 وذلك بحسب أحدث الإحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتظهر الاحصائيات التي أصدرتها الهيئة اليوم أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك وصل الى نحو 16.820 مليون مشترك مع نهاية شهر ديسمبر2020 تقريبا مقارنة مع 16.707 مليون مشترك في شهر نوفمبر من العام ذاته،وارتفعت نسبة انتشار الخدمة من 185 خطا الى 186.1 خط لكل 100 نسمة خلال فترة الرصد.

واستنادا الى هذه الأرقام فقد شكل عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك نحو 76.2 % من اجمالي عدد المشتركين في جميع خدمات قطاع الاتصالات في الدولة.

وعلى مستوى عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق فقد بلغ مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 13.178 مليون مشترك في نهاية شهر فيما وصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة 3.641 مليون في الشهر ذاته.

وعلى صعيد خدمة الانترنت فقد بلغ اجمالي عدد الاشتراكات 2.98 مليون اشتراك تقريبا في شهر ديسمبر الماضي. في حين وصل العدد في خدمة الهاتف الثابت 2.128 مليون مشترك.

وبحسب المعايير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات فإن الأرقام الخاصة بنشاط الهاتف المتحرك تشمل الاشتراكات الفعلية المشترك فقط وتحديدا أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة. وفي خدمة الانترنت يقتصر على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف "الفعلي" وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

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