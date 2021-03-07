إعادة تركيب "رمسيس الثاني" في الفناء الزجاجي بالمتحف الكبير

نجح المرممون والآثاريون في المتحف المصري الكبير بتركيب تمثال الملك رمسيس الثاني والموجود في بهو المتحف، بالصندوق الزجاجي المخصص له بعد أن تم ترميمه وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة منه وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه في هذا المكان.



يبلغ ارتفاع هذا التمثال حوالي 8 متر ووزنه حوالي 30 طناً، وقد كان مقسماً إلى 5 قطع منذ أن تم اكتشافه من مئات السنين.



ويمثل هذا التمثال الملك رمسيس الثاني واقفًا مقدمًا قدمه اليسرى عن اليمنى، ويمسك في يدية بعض اللفائف ويرتدي النقبة الملكية القصيرة ذات الطيات والثنيات، ويرتدي التمثال حزام حول خصره مُزين بزخارف ويحمل اسم الملك وخلف التمثال دعامة خلفية منقوش عليها مجموعة من النصوص الهيروغليفية.