Advertisements

الري: نناشد المواطنين تصوير من يلقي قمامة في الترع والمجاري المائية والإبلاغ عنه

الأحد 07/مارس/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن القانون الحال الصادر سنة 1984  يعاقب سوء استخدام المياه أو إعاقتها بغرامة 10 آلاف جنية وحبس سنة،.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الردم وإلقاء المخلفات والتعدي على الملكية العامة للمياه ضمن الأفعال المخالفة التي تسبب جرم كبير للفاعل.

وذكر متحدث الري، أن جميع مهندسي الوزارة يعملون في مشروعات كبرى إلى جانب تبطين الترع، مضيفًا أن متابعة إلقاء المخلفات والقمامة يمثل عبئًا على مهندسي الوزارة.

ونفى تطبيق غرامة على المواطنين ممن تطل منازلهم على الترع حال عدم إبلاغهم عن المخالفات، مناشدًا المواطنين الإبلاغ عن أي شخص يلقي القمامة في الترع على الرقم 01068800507 وتصويره فيديو.

وناقش مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، فضلًا عن نظر 18 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق جديد من مبابي عن موقعة باريس وبرشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ ساعة و 25 دقيقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد خسارة ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

منذ أقل من ساعة

"مبيخلفش ورسالة صوتية أثبتت خيانتها".. أهل الزوج يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل مقتل الطفلة مودة على يد والدتها بأوسيم (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

09:28 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟