الري: نناشد المواطنين تصوير من يلقي قمامة في الترع والمجاري المائية والإبلاغ عنه









قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن القانون الحال الصادر سنة 1984 يعاقب سوء استخدام المياه أو إعاقتها بغرامة 10 آلاف جنية وحبس سنة،.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الردم وإلقاء المخلفات والتعدي على الملكية العامة للمياه ضمن الأفعال المخالفة التي تسبب جرم كبير للفاعل.





وذكر متحدث الري، أن جميع مهندسي الوزارة يعملون في مشروعات كبرى إلى جانب تبطين الترع، مضيفًا أن متابعة إلقاء المخلفات والقمامة يمثل عبئًا على مهندسي الوزارة.





ونفى تطبيق غرامة على المواطنين ممن تطل منازلهم على الترع حال عدم إبلاغهم عن المخالفات، مناشدًا المواطنين الإبلاغ عن أي شخص يلقي القمامة في الترع على الرقم 01068800507 وتصويره فيديو.



