نائب بالشيوخ: رفع مستوى الخدمة الطبية للمواطنين أولوية رئيسية على أجندة السيسي

قال النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالصحة وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين أولوية رئيسية في أجندة أعمال الرئيس السيسي.



وأضاف "نسيم" في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، أن السنوات الماضية شهدت اطلاق العديد من المبادرات الصحية طوال الفترة الماضية، منها مبادرة 100 مليون صحة والتصدي لقوائم الانتظار والنظر في صحة الأم والكشف عن أطفال المدارس وغيرها من المبادرات الغير مسبوقة.



واوضح عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال تفقده للعديد من المنشآت الصحية بالمنوفية وتأكيده أن الدولة تقوم حاليًا بجهد كبير لتطوير منظومة الصحة ‏على مستوى الجمهورية، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية ‏المقدمة للمواطنين في كل المحافظات. ‏



وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن زيادة ميزانية الصحة خلال الموازنة العامة الأخيرة للدولة، تؤكد أن الرعاية الصحية أصبحت في مقدمة الاهتمامات، وهناك رغبة وطنية مخلصة في التصدي بقوة للأمراض المزمنة وتحقيق طفرة في المجال الصحي في مصر.