Advertisements

نائب بالشيوخ: رفع مستوى الخدمة الطبية للمواطنين أولوية رئيسية على أجندة السيسي

الأحد 07/مارس/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
Advertisements
قال النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالصحة وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين أولوية رئيسية في أجندة أعمال الرئيس السيسي.

وأضاف "نسيم" في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، أن السنوات الماضية شهدت اطلاق العديد من المبادرات الصحية طوال الفترة الماضية، منها مبادرة 100 مليون صحة والتصدي لقوائم الانتظار والنظر في صحة الأم والكشف عن أطفال المدارس وغيرها من المبادرات الغير مسبوقة.

واوضح عضو مجلس الشيوخ أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال تفقده للعديد من المنشآت الصحية بالمنوفية وتأكيده أن الدولة تقوم حاليًا بجهد كبير لتطوير منظومة الصحة ‏على مستوى الجمهورية، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية ‏المقدمة للمواطنين في كل المحافظات. ‏

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن زيادة ميزانية الصحة خلال الموازنة العامة الأخيرة للدولة، تؤكد أن الرعاية الصحية أصبحت في مقدمة الاهتمامات، وهناك رغبة وطنية مخلصة في التصدي بقوة للأمراض المزمنة وتحقيق طفرة في المجال الصحي في مصر.

أخبار تهمك

صديق ميسي.. ماركا تفجرها وتكشف عن هوية رئيس برشلونة الجديد

منذ 36 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

منذ ساعة و نصف

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

منذ 34 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ 19 دقيقة

عاجل- لابورتا يحسم معركة الإنتخابات ويتوج رئيسًا لبرشلونة

منذ نصف ساعة

"مبيخلفش ورسالة صوتية أثبتت خيانتها".. أهل الزوج يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل مقتل الطفلة مودة على يد والدتها بأوسيم (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 6 ساعات

بعد 6 هزائم متتالية.. مين لسة مكسبش ليفربول؟!

منذ 38 دقيقة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

11:00 م

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

09:28 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟