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سامح شكري: الشعب الفلسطيني يثق في اهتمام مصر بقضيتهم

الأحد 07/مارس/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر، موضحا أن الشعب الفلسطيني يثق في اهتمام مصر بقضيتهم.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن هناك اقتناع كامل على المستوى الإقليمي والدولي أن مصر هى المؤهلة للتفاعل مع القضية الفلسطينية، مضيفا أن مصر تحظى بثقة عالية لما قدمته من تضحيات.

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