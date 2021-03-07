نشرة أخبار الدقهلية الأحد ٧ -3-2021: جولة لنائب المحافظ ورصد إقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا

تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية



وفى ذات السياق، أوضح نائب محافظ الدقهلية انه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم المرور على لجان الامتحانات بمدارس السيدة عائشة الاعدادية للبنات، ومدرسة الفردوس الرسمية المتميزة للغات بمدينة المنصورة، حيث تفقد لجان الامتحانات بالمدرستين وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ الفصول الدراسية لرياض الاطفال وحجرات الانشطة والالعاب الترفيهية الخاصة برياض الاطفال بالمدارس المشار اليها.



رئاسة حي غرب المنصورة تستجيب لاستغاثة أحد المواطنين



تضرر أحد المواطنين من كثرة أعمال الحفر المتواجدة مدينة مبارك ومحيط مستشفى المنصورة الدولي والتي تعوق المواطنين.



وعلى الفور قامت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب اليوم الأحد بالتوجه لمحل الشكوى الكائنة بمنطقة مدينة مبارك ومحيط مستشفى المنصورة الدولي، والتي يتضرر فيها المواطنين من كثرة أعمال الحفر المتواجدة بالمنطقة والتي تعوق المواطنين.



وتم رفع أسباب الشكوى، ذلك عن طريق ترميم ورصف المنطقة محل الشكوى، تحت إشراف مباشر من الأستاذة منى المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومسئولي الطرق بحي غرب.



وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن سرعة الرد على الشكاوى الواردة من المواطنين مؤكدا أن معيار التقييم هو بسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حل المشكلات التي تواجه هؤلاء المواطنين.



إقبال مواطني الدقهلية من كبار السن والمرضى على تلقي لقاح كورونا



يشهد مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا استقبال كبار السن وذوي الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا





تبدأ مرحلة تلقي لقاح كورونا داخل المركز بمستشفى المنصورة العام الجديد بالتسجيل لرفع التقارير الطبية، وغرفة الموافقة المستنيرة ويليها غرقة تلقي اللقاح، غرفة المتابعة ما بعد اللقاح، وغرفة صيدلية لحفظ اللقاح.





ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المقر الذى تم اختياره لإعطاء اللقاح بالمستشفى تم تجهيزه على أعلى مستوى، وذلك بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سير عمليات التطعيم للمواطنين دون معوقات، واوضح وكيل صحة الدقهلية ان مركز اللقاح يستقبل يوميا 100 مريض.





قافله طبية لقرية السلسول مركز جمصة ضمن مبادرة "حياة كريمة"



وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية السلسول مركز جمصة خلال يومي 5، 6 مارس الجاري حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1528 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده أطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعيادة أسنان

وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم أسرة.



وقد كان البيان الختامي للقافلة كالآتي:



باطنة 396، أطفال 410، عظام ٢٠١، جلدية 20، أسنان 90، جراحة 76، نسا وتنظيم أسرة 153

كما تم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 386 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 172 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 141 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حاله للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم اصدار 17 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.



تفاصيل حملات مكبرة تضبط لحوم بلدي مذبوخة خارج السلخانة في المنصورة



شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم حملة مكبرة بإداراة التنمية الاقتصادية بالإشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.



وقد استهدفت الحملة المنافذ والمحلات التجارية بمنطقة المجزر.



قاد الحملة الدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية بحى غرب، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن التموين سامح زهران، ومن الصحة الدكتور يوسف عبد الهادى، ومن ادارة البيئة بحى غرب يسرى كسبة.



وقد تمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم وقدرها، ٣٢ كيلو لحم بلدى بالعظم مذبوحة خارج السلخانة بدون أختام بأحد منافذ بيع اللحوم وقد تم التحفظ عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين، وذلك لمخالفة أحكام القانون ٥٣ لسنة ١٩٥٤ والخاص بالذبح خارج السلخانة.



















شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:قام هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بجولة للمرور على عدد من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية والتى تجرى اليوم بمدارس المحافظة.رافق نائب المحافظ المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.وأوضح محافظ الدقهلية ان الهدف من جولة المرور هو الاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان وكذا التأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتنفيذ اجراءات التباعد حرصا على صحة وسلامة وحياة الجميع.