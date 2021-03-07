إيهاب عزمي لـ "الفجر : التزام البعثة المصرية بالتعليمات.. احنا المصريين متحدي الصعاب









أن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لتنظيم البطولات الإفريقية،وذلك لقدرتها على امتلاك عدد من الملاعب الدولية حيث تنطبق عليها المواصفات الدولية سواء على المستوى التأميني أو التنظيمي.





أقيمت بطولة إفريقيا للشباب الكرة الطائرة على أرض مصر بداية من يوم 20 فبراير الجارى وحتى يوم 24 من الشهر ذاته بمشاركة 4 منتخبات وهى مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في فترة عصيبة تمر على العالم أجمع من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أجتاز كل دول العالم وألحق الأذي بشعوبها





وحصد الفراعنة لقب بطولة إفريقيا للشباب للمرة الخامسة في التاريخ بعد التتويج بنسخ 2002 و2006 و2015 و2016.





وشارك في النسخة الحالية كل من منتخبات مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية.





وغاب عن البطولة منتخب تونس حامل اللقب والأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات.





وتحدث “الفجر الرياضي”مع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة مصر لمنتخب الشباب إيهاب عزمي ليكشف عن رأيه في تنظيم مصر للبطولة، وشعوره بعد التتويج ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم.





بدأ حديثه قائلا:" احنا المصريين متحدي الصعاب حتى في اسوأ الظروف المحيطة وفي ظل فيروس كورونا المستجد قد نظمنا كأس العالم لكرة اليد بكل عزيمة واصرار وكذلك بإصرار المصريين تم تنظيم واحدة من افضل البطولات وهى بطولة افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشباب".





وتابع:" نجحت البطولة نجاح منقطع النظير وذلك بإشادة رئيسة الإتحاد الافريقي بشرى حجيج ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور اشرف صبحي حيث شرفنا معالي الوزير في الإفتتاح وجميع مباريات منتخبنا الوطني وكذلك في حفل الختام والحمد لله تمت البطولة في اقصى درجات الحظر وفي اكمل اجراءت احترازية مشددة".





وأكد على التزام البعثة المصرية بالتعليمات وكانت النتيجة التأهل الى بطولة العالم نتيجة الفوز بكأس افريقيا للشباب حيث اوجه لأبطال المنتخب كل التقدير والإحترام بالظهور بالمظهر المشرف أمام الجماهير المتعطشة للفوز لأننا لم نفوز من عام ٢٠١٥ وكان اخر تأهيل لنا.





وأنهى حديثه، قائلا " ان هذا الجيل هو مستقبل الكرة الطائرة المصرية وسوف نواليه كل الاهتمام من اجل الحصول على مقعد في بطولة العالم وذلك سوف يكون بإستمرار دعم مؤسسات الدولة والوقوف على متطلبات المنتخب من مسعكرات خارجية وداخلية واحتكاك بمباريات دولية وكل ذلك بدعم وزارة الشباب والرياضة والاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير النجاح والعمل الناجح من اجل الوصول الى منصات التتويج العالمية".





والجدير بالذكر أن المشوار إلى المباراة النهائية لم يكن ميسورا على الإطلاق، حيث نجح رجال الكرة الطائرة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0 والكاميرون 3 / 1 ثم نيل اللقب من أسود الأطلس في الحفل الختامي للبطولة الأفريقية وبالتالي حجز بطاقة ذهبية لمونديال الكرة الطائرة.