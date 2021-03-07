شركة العاصمة الإدارية الجديدة تدرس طرح أسهمها في البورصة

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تدرس طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يقع على مساحة 180 ألف فدان بما يعادل مساحة دولة أندونيسيا، وسيتم إنشاؤها على 3 مراحل انتهت منهم المرحلة الأولى.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك نية لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة وبالتالي ستكون هي السهم الرابح مما يسهم إيجابيا لتحقيق عائد كبير يساهم في إنشاء المرحلة الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للعاصمة بلغت نحو 25 مليار دولار وهي تكلفة الإنشاء والتنفيذ للمشروعات سواء الخاصة أو العامة ومنها نحو 3 مليارات دولار للحي الحكومي.



وأشار إلى أنه بالرغم من أن العاصمة الإدارية مشروع استثماري إلا أن لها بُعد قومي واجتماعي متمثل في نقل الكتلة السكنية الكبيرة من القاهرة إلى خارجها، وبذلك يكون هذا المشروع مساهمًا جيدًا في حل أزمة السكان في الدولة وإحياء وإعادة رونق القاهرة القديمة والمباني التراثية.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم بيع 19 ألف فدان ويتبقى نحو 5 آلاف فدان لم تباع حتى الآن إلى جانب مناطق الاستخدام المختلط وعلى النهر الأخضر وأجزاء من منطقة الداون تاون.



