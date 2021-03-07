Advertisements

شركة العاصمة الإدارية الجديدة تدرس طرح أسهمها في البورصة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تدرس طرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يقع على مساحة 180 ألف فدان بما يعادل مساحة دولة أندونيسيا، وسيتم إنشاؤها على 3 مراحل انتهت منهم المرحلة الأولى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك نية لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة وبالتالي ستكون هي السهم الرابح مما يسهم إيجابيا لتحقيق عائد كبير يساهم في إنشاء المرحلة الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للعاصمة بلغت نحو 25 مليار دولار وهي تكلفة الإنشاء والتنفيذ للمشروعات سواء الخاصة أو العامة ومنها نحو 3 مليارات دولار للحي الحكومي.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن العاصمة الإدارية مشروع استثماري إلا أن لها بُعد قومي واجتماعي متمثل في نقل الكتلة السكنية الكبيرة من القاهرة إلى خارجها، وبذلك يكون هذا المشروع مساهمًا جيدًا في حل أزمة السكان في الدولة وإحياء وإعادة رونق القاهرة القديمة والمباني التراثية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم بيع 19 ألف فدان ويتبقى نحو 5 آلاف فدان لم تباع حتى الآن إلى جانب مناطق الاستخدام المختلط وعلى النهر الأخضر وأجزاء من منطقة الداون تاون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة العاصمة الادراية الجديدة اسهم العاصمة الادراية

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ يوم

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ نصف ساعة

صديق ميسي.. ماركا تفجرها وتكشف عن هوية رئيس برشلونة الجديد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- لابورتا يحسم معركة الإنتخابات ويتوج رئيسًا لبرشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع جلاد الحراس

منذ ساعة و نصف

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 6 ساعات

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد 6 هزائم متتالية.. مين لسة مكسبش ليفربول؟!

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

منذ 36 دقيقة

"مبيخلفش ورسالة صوتية أثبتت خيانتها".. أهل الزوج يكشفون لـ"الفجر" تفاصيل مقتل الطفلة مودة على يد والدتها بأوسيم (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

البداية للبنوك و"البترول".. الحكومة تغزو البورصة بـ8 طروحات واقتصاديون: السوق قادر على الاستيعاب

"عابدين": استثمارات المرحلة الأولي من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى تريليون جنيه

متحدث العاصمة الجديدة: كل شركات البلد شغالة في المشروع

"الإسكان": انجاز ما يقرب من نصف البرج الإيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

بالأرقام.. "الحسيني" يكشف لـ"الفجر" كواليس نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (حوار)

الإسكان: تنفيذ البرج الأيقوني باستثمارات 3 مليار دولار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

11:16 م

عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد

11:00 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟