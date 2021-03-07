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رئيس جامعة القاهرة: قصر العيني الفرنساوي يحقق نتائج مذهلة في علاج كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم توصلوا لعلاج لفيروس كورونا، متابعًا "قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الباطنة والعزل يحققون نتائج مذهلة في علاج حالات كورونا".

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك عدة بروتوكولات علاجية لعلاج فيروس كورونا وليس بروتوكول واحد.

ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها طرق متعددة لعلاج كل حالة من حالات فيروس كورونا، وأن نسبة الوفيات ترجع لتأخر الحالات عند وصولها للمستشفى، معلقًا: "لدينا رعاية طبية على أعلى مستوى ".

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