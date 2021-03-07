عاجل.. الإعلان عن رئيس نادي برشلونة الجديد





وأكدت القناة أن خوان لابورتا فاز في الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني، متفوقًا على توني فريشيا وفيكتور فونت.





وشهدت مجموعة لابورتا الكثير من الاحتفالات والفرحة العارمة بعدما تم إعلان خبر فوز خوان، من خلال القناة الثالثة الكتالونية، في انتظار التأكيد الرسمي من نادي برشلونة.





جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائز بانتخابات الرئاسة في غضون ساعة من الآن.

كشفت القناة الثالثة الكتالونية، عن الفائز في انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، قبل قليل، والتي جرت اليوم الأحد.