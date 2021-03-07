بعد 6 هزائم متتالية.. مين لسة مكسبش ليفربول؟!

يواصل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، هزائمه المتتالية بهزيمته أمام فريق فولهام، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض خلالها فريق ليفربول للخسارة السادسة على التوالي على ملعبه خلال تاريخه بالدوري الإنجليزي.





ويستعرض «الفجر الرياضي» خلال السطور التالية.. 6 هزائم متتالية لليفربول لأول مرة على آنفيلد في الدوري الإنجليزي:









1- هزيمته أمام بيرنلي





سقط ليفربول أمام ضيفه بيرنلى بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".









2- هزيمته أمام برايتون









سقط فريق ليفربول في فخ الهزيمة أمام ضيفه برايتون بهدف دون رد، على ملعب أنفيلد، في الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









3- هزيمته أمام ليستر سيتي





تلقى فريق ليفربول الهزيمة أمام نظيره فريق ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





4- هزيمته أمام إيفرتون





سقط ليفربول أمام ضيفه إيفرتون، بهدفين دون رد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









5- هزيمته أمام تشيلسي





خسر فريق ليفربول أمام نظيره تشيلسي، بهدف دون رد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.





6- وأخيرا هزيمته أمام فولهام الليلة، بنتيجة 1-0.