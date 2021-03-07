صديق ميسي.. ماركا تفجرها وتكشف عن هوية رئيس برشلونة الجديد

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة كبرى، بعدما أكدت ان خوان لابورتا في طريقه للفوز بانتخابات برشلونة 2021، متفوقاً بذلك على المرشحين الآخرين فيكتور فونت وتوني فريتشا بنتائج ساحقة، كما تؤكد التسريبات.

وشهدت الانتخابات الرئاسية لبرشلونة تصويت 53624 عضواً شخصياً وعن طريق البريد، وهي ثاني أعلى مشاركة في الانتخابات الرئاسية بتاريخ النادي، بعد انتخابات عام 2010 التي عرفت تصويت 57088 عضواً.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن لابورتا هو رئيس برشلونة الجديد بنسبة 70% من الأصوات.





ويتم حاليا عدّ الأصوات وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن رئيس برشلونة القادم في 12:30 بعد منتصف الليل، والذي سيكون على الأغلب، خوان لابورتا.





ويرتبط لابورتا بعلاقة صداقة قوية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة.