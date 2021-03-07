قائمة مركز شباب المثلث لمباراة كابسي البورسعيدى في انطلاق « الترقي»





أعلن رامى إبراهيم المدير الفنى لمركز شباب المثلث قائمة فريقة التى ستواجهة نظيره فريق كابسي البورسعيدى غدا الاثنين في أولى منافسات دورة الترقي بمجموعة القناة المؤهلة لدوري القسم الثالث.





وجاء قائمة شباب المثلث كالتالي: مصطفى هشام - كريم احمد - بسام اسامة - علي غندور - شادي جمال - محمود عبد الغني - محمود السيد يونس - اسلام عبدالهادي - محمد انصاري - كريم عبد النبي - صالح رؤوف - اشرف عادل - محمود سفاري - محمد محمود بسكوته - طه عبد الكريم - خالد عبد العزيز عبقرينو - احمد سعيد - عمرو ايمن ايهاب - عبد الرحمن محمد صبحي - احمد محمد حناطه.



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من مدير كرة وائل غريب مدير كورة مشرف فني النشاط اسعد ابراهيم مشرف فني - رامي ابراهيم مدير فنى - حسين عثمان مدرب عام - غريب صلاح مدرب حرس المرمى - محمد كمال مدير القطاع - محمد رجب إداري.





وجدير بالذكر أن مركز شباب المثلث صاعد أول مجموعة السويس و سيناء.