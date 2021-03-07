التضامن: مبادرات المجتمع المدني دعمت تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر

أكدت راندا رزق مستشار وزيرة التضامن للمسئولية الاجتماعية والدعم الفنى، أن العديد من المبادرات المجتمعية دعمت تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.



وأشارت رزق في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن إطلاق مبادرة "الأيدي الأمينة" ببنى سويف كأول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى فى صعيد مصر، يأتي ضمن سعي الوزارة نحو الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية.



وأوضحت أن هذه المبادرة ليست الأولى في مجال الحماية المجتمعية والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث بدأت المساهمات منذ عام 2004 بالمشاركة في دعم وتغيير أفكار الفتيات بفكرةإنشاء نادي فتيات قنا، وفي عام 2008 أيضا تم إنشاء مركز المرأة الحضري بالأقصر بهدف تمكين المرأة والأسرة المصرية بإحياء الحرف التراثية، وخلق مفاهيم جديدة وهي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.



ووجهت الدكتورة راندا رزق، الشكر لمؤسسة "المستقبل الأمين" لإطلاق مبادرة "الأيدي الأمينة" ببني سويف، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، على مستوى الجهمورية لتكون هناك أيدي أمينة في كل مصر.



وضمت المبادرات حسب رزق، أنشطة المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة ذراع المسئولية المجتمعية لجامعة المستقبل في مصر، حيث هدفت هذه الأنشطة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة 2030، بدعم ذوي القدرات الخاصة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذلك دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.