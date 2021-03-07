عاجل- لابورتا يحسم معركة الإنتخابات ويتوج رئيسًا لبرشلونة

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عاجل- لابورتا يحسم معركة الإنتخابات ويتوج رئيسًا لبرشلونة
الأحد 07/مارس/2021 - 11:05 م
علي خلاف
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أُسدل الستار على انتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني،
بفوز خوان لابورتا المرشح الرئاسي للبارسا، بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الكتالوني.
فوز خوان لابورتا بانتخابات رئاسة برشلونة الإسباني
وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية أن خوان لابورتا فاز بشكل
رسمي بانتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة، بعد توقفه على فونت أقرب الملاحقين له في
الأصوات الإنتخابية.
ويأمل عشاق ومحبو برشلونة الإسباني، بعد فوز خوان لابورتا
بانتخابات رئاسة البارسا، في تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق
الكروي الأول بالنادي الكتالوني.
وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي
الأول بنادي برشلونة الإسباني، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم
الكروي الجديد.
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