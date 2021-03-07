عاجل- لابورتا يحسم معركة الإنتخابات ويتوج رئيسًا لبرشلونة

أُسدل الستار على انتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، بفوز خوان لابورتا المرشح الرئاسي للبارسا، بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي الكتالوني.

فوز خوان لابورتا بانتخابات رئاسة برشلونة الإسباني

وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية أن خوان لابورتا فاز بشكل رسمي بانتخابات مجلس إدارة نادي برشلونة، بعد توقفه على فونت أقرب الملاحقين له في الأصوات الإنتخابية.

ويأمل عشاق ومحبو برشلونة الإسباني، بعد فوز خوان لابورتا بانتخابات رئاسة البارسا، في تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.